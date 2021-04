Tarraste: kõik oli tingitud juhusest ja mu enda valedest otsustest

"Ütleksin selle kohta, et sündmused, mis 10 kuud tagasi juhtusid, olid hästi traagilised. Miks nad tingitud olid? Suuresti juhusest ja enda valedest otsustest," ütles Tarraste kohtu ees.

"Ma kindlasti ühegi sõnaga ei taha oma tegusid õigustada, vaid proovida selgitada nii kohtu, kõigi teiste ja suuresti ka enda jaoks, miks need sündmused üldsegi võisid juhtuda. Ausalt öeldes... vaadates seda ja nähes neid videosid ja ülekuulamisi siin kohtus... eee... tunnen, et minul siin istuda süüdistatavana on palju lihtsam kui kannatanutel. Ma siiralt kahetsen seda, mis juhtus."