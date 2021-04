Taiwanis mäenõlvalt alla libisenud veoki juht kahetseb sügavalt 50 hukkunuga rongiõnnetuse põhjustamist

Uurijad teatasid, et rongi pardakaamera pilt näitab, et rongijuhil oli reageerimiseks vaid 6,9 sekundit ja rong oli veokist vaid 250 meetri kaugusel, kui see nähtavale ilmus, mistõttu ei olnud rongijuhil kuidagi võimalik kokkupõrget vältida.