Bulgaaria parlamendivalimised võitis küll senine peaminister, aga uue valitsuse moodustamine on keeruline

Borisovi erakonna GERB peamised rivaalid on lubanud sellega valitsuskoostööd mitte teha.

Et tee uue valitsuse moodustamiseni on ebakindel, kutsus Borisov rivaale ühinemisele koroonaviiruse vastu võitlemisel, majanduse taastamisel ja Euroopa Liidult saadavate miljardite eurode kulutamisel.

„See on minu pakkumine kõigile,” teatas Borisov eile Facebookis. „Vaatame, kas suudame riigi heaks ühineda.”

Esialgsete tulemuste järgi on GERB saanud 24% häältest. Laulja ja telesaatejuhi Stanislav „Slavi” Trifonovi uus populistlik erakond On Selline Rahvas (Има такъв народ) sai 19% häältest. Opositsioonilised sotsialistid on kolmandal kohal ligi 15 protsendiga. Parlamenti peaks pääsema kokku kuus erakonda.