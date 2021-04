Läti tervishoiuministeerium korraldab koroonaviiruse vastu vaktsineerimise elava järjekorra „kontrollitud eksperimendi”

„Tehnilisest vaatepunktist on kõik korras – keskused on hästi valmis, töötavad kiiresti ja suudavad vaktsineerida märksa rohkem. Kahjuks puutusime vaktsineeritavatega suhtlemisel kokku ennustuste vastaselt madala vastuvõtlikkusega puhkepäevade ja konkreetse vaktsiini tõttu. Võimsused jäid kasutamata, see on uus olukord,” ütles Pavļuts.