Joakim Helenius lahkus Isamaast ja liitus Eesti 200ga

"Isamaa ja Parempoolsed on täis häid inimesi ja soovin nendele edu. Minu progressiivne mõttemaailm sobib aga paremini kokku Eesti 200 põhimõtetega, mis on ka põhjus, miks olen oma otsused teinud," põhjendas Helenius lahkumist erakonnast Isamaa ja selle liikmeühendusest Parempoolsed.

Eesti 200 teatel hakkab Helenius koos erakonnaliikmetega arendama partei majanduspoliitilist programmi ning kõneisikuna kujuneb tema ülesandeks Eesti tuleviku jaoks oluliste majanduspoliitiliste reformide selgitamine.

Heleniuse sõnul ei ole täna maailma ja Eesti poliitikas toimuvat võimalik tegevusetult pealt vaadata. "Paremäärmuslikud jõud on saanud tugevamaks argumendiga, et liberaalne demokraatia ja avatud ühiskond ei toimi ning peaksime ajas tagasi minema suletud rahvusriigi suunas. Vasakäärmuslikud jõud argumenteerivad, et ühiskonnal on vaja nende välja pakutud poliitkorrektsust, mis tähendab, et inimestelt võetakse ära õigus oma mõtted välja öelda, kui need ei sobi vasakpoolsete arvamustega," märkis ta.

Mõistliku poliitilise dialoogi puudumine viib Heleniuse kinnitusel suurte lõhedeni ühiskonnas. "Kui see tendents jätkub, on meie demokraatia ohus – nagu on näha Ungaris ja Poolas – ning selliste arengute vastu tuleb seista iga hinnaga," lisas ta.

"Usun, et riigil on vaja sügavaid reforme, mis annaksid meie inimestele riigiteenuste osas suurema valikuvabaduse, mis omakorda aitaks muuta ka riigiaparaati väiksemaks ja efektiivsemaks. Personaalne riik, mis kasutab ära kõiki IT-sektori võimalusi, suudab paremini aidata ühiskonna nõrgemaid ja nii saame vähendada ka ühiskonna lõhestumist," selgitas Helenius.

Tema sõnul on parlamendivälise erakonna Eesti 200 tulevikuvisioon ja soov seda ellu viia parim rohi ühiskonda hullutava äärmusliku poliitika vastu.