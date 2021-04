Mihhail Kõlvart: Tallinn on ka edaspidi valmis suurvaktsineerimisteks. Võime avada kuus keskust

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul said vaktsineerimiskeskused oma tööga hästi hakkama, ehkki valmisolek oli rohkemate inimeste vaktsineerimiseks. "Loodetavasti jõuab edaspidi info vaktsiinide saabumisest ja vaktsineerivate sihtgruppide kohta varem, mis annab parema võimaluse ka elanikke rohkem informeerida. Ent ka paaripäevase etteteatamisega saime küllaltki hea tulemuse ning loodetavasti need sihtrühma kuuluvad inimesed, kes soovisid end vaktsineerida, seda võimalust ka kasutasid," ütles Kõlvart pressiteate vahendusel. "Tallinn on ka edaspidi valmis sellisteks suurvaktsineerimisteks ja kui seekord oli avatud kaks vaktsineerimiskeskust, siis on linnal valmisolek kuue sellise keskuse avamiseks. Linna poolt on tagatud kõik vajalikud tugisüsteemid, ruumid, logistika, turvalisus ja tugipersonal. Siinkohal tänan kõiki, kes panustasid ja aitasid vaktsineerimiskeskuste tööd korraldada, nende seas mupo ametnikke ja ligi sadat linnasüsteemi töötajat, kes vabatahtlikuna abistasid."