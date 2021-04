Alar Irs: vaktsiinide kohta koguneb iga päev uusi teadmisi, oleks puhta rumal neid mitte arvestada

Irs, kes ühtlasi ka Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee liige, toob muu hulgas välja, et alla 60 -astastel AZ COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritutel (rohkem naistel) on 4-16 päeva pärast vaktsineerimist väga harva (praeguste andmete alusel kuni 1 juht 100 000 vaktsineeritu kohta) esinenud ebatavalisi tromboosijuhtumeid (vahel koos trombotsüütide vähesusega). "Seetõttu on mõned riigid viimastel päevadel andnud soovitusi vanuse alampiiri kohta, välistamata võimalust ka noorematel soovijatel seda vaktsiini saada."

Mida peaks soovitama alla 60-aastastele, kes on saanud esimese doosi AstraZeneca vaktsiini? "Vaktsiini esimese ega teise doosi kasutamist alla 60-aastastel pole Euroopa Ravimiamet keelanud ega piiranud. Ka riigid, mis on andnud üldise soovituse seda vaktsiini edaspidi peamiselt eakatel kasutada, ei ole välistanud kasutamist noorematel," märgib Irs.

"Kui me oleme jõudnud parimale äratundmisele, et vaktsiinivähesuse tingimustes on mõistlik kõigepealt vaktsineerida 60+ vanuserühm, siis peaksime üheskoos pingutama, et see tehtud saaks. Kui jaksame, võiksime üksteist mitte nuhelda ja mitte pakkuma asendustegevusi. Usutavasti kulub ära kõigi tarkade inimeste nõu, kuidas see sihtrühm ja vaktsiin omavahel kokku viia."