VIDEO | Sõle spordikeskuses vaktsineerimist teinud Confido juht: meil kõigil on siit mitmeid asju õppida, et järgmistel kordadel paremini teha

Ka täna on käinud inimesed küsimas, kas saaks elava järjekorra alusel vaktsiini, kuid neid on olnud eilsest vähem, rääkis Lambot. Confidol oli täna abis ka MUPO, kes aitas juba parklas õnneotsijatele selgitada, et vaktsiini sai ainult eelneva broneeringuga. Ometi pidi Lambot ka ise mõned inimesed ukselt tagasi saatma.

Vaktsineerimistalgutega jäi Lambot rahule. “Eks see ole uus kogemus kõigile, et neid sellises mastaabis teha,” rääkis ta.

“Meil kõigil on siit mitmeid asju õppida, et järgmistel kordadel paremini teha,” sõnas Lambot. "Aga ka riigil, et kuidas kommunikatsiooni teha ja kuidas hoida see kommunikatsioon võimalikult ühtses kanalis.”