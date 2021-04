Sotsiaalministeeriumi esindaja: AstraZeneca vaktsiini kasutamine ei ole alla 60-aastastel vastunäidustatud

Sõber lisab, et ekspertkomisjoni soovitus tugineb asjaolul, et AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimise järel on esinenud erinevates riikides üliharvad seni veel teadmata toimemehhanismiga ebaharilikud tromboosi ja trombotsütopeenia juhud, mille seost vaktsineerimisega pole kinnitatud, kuid mille seost vaktsineerimisega ei saa välistada. "Selliste juhtude esinemise tõenäosus on väga väike ja kõik need juhud on esinenud alla 60-aastastel inimestel. Euroopa Ravimiamet on praegu uurimas nende juhtude võimalikku toimemehhanismi ja seost vaktsiiniga," märgib ta. "Siiski AstraZeneca vaktsiini kasutamine ei ole alla 60-aastastel vastunäidustatud ning valdav osa riike ei ole ka mingeid vanusepiiranguid AstraZeneca vaktsiini kasutamisele seadnud. Olemasoleva info põhjal kaalub COVID-19 haigestumise risk üles võimalikud vaktsineerimisega seotud riskid ning ka Euroopa Ravimiamet ei ole oma üldist ohuhinnangut AstraZeneca vaktsiinile muutnud."