Ummik Suessi kanalis sai viimaks lõpu

"Kõik laevad, mis alates Ever Giveni kinnijäämisest kanali otstes ootasid, on selle praeguseks läbinud," kinnitas Rabie.

400 meetri pikkune ja 60 meetri laiune Ever Given keeras end 23. märtsi rasketes ilmaoludes liiva sisse kinni nii vööri kui ka ahtriga. Üle 200 000 tonni kaaluv laev ei jäänud lihtsalt veidi kinni, vaid surus end sügavale kaldasse. Arvestades, et kanal on selles lõigus üksnes 200 meetrit lai, seiskas see liikluse täielikult.