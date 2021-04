Diana Ingerainen, e-perearstikeskus Foto: Tiit Blaat

Pererast Diana Ingerainen rääkis Delfile, et vanemate inimeste vaktsineerimisele kutsumiseks on vaja personaalsemalt lähenemist. Samuti peaks tema hinnangul põhjalikumalt uurima fookusgruppidelt, kus nemad on valmis vaktsiinisüsti saama. Ingeraineni arvates võiks edaspidi jätkata nooremate inimeste kaitsepookimist massvaktsineerimiste käigus.