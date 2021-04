Mürgise reovee leke viis Florida erakorralisse olukorda

Osariigi teatel on 31 hektari suuruses veehoidlas miljoneid liitreid vett, mis sisaldab vanast väetisetehasest pärit fosforit ja lämmastikku. Tiik, millest leke leiti, sisaldab radioaktiivseid jäätmeid, ennekõike fosfokipsi. Väikestes kogustes on vees ka looduslikult esinevat raadiumi ja uraani.

Väikese Manatee maakonna administraator Scott Hopes tõdes pressikonverentsil, et on oht, et vesi võib üle ujutada piirkonna, millest suurem osa on põllumajandusmaa.