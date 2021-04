Vene inimõiguslased seavad Kremli versiooni Süüria sõjast kahtluse alla: riik peab võtma kuritegude eest vastutuse

Venemaa ühines Süüria sõjaga 2015. aasta septembris, kui alustas õhulöökide korraldamist mässuliste vastu. Kremli ametlik seisukoht on, et Venemaa sekkumine Süürias on olnud edukas võitlus terroristide vastu. President Vladimir Putin on relvajõudude tegevust ka kiitnud.

Viimaste sõnul on Venemaal olnud Süüria presidendi Bashar al-Assadi võimul püsimisel "võtmeroll". Seetõttu on Venemaal nüüd ka kohustus "kasutada oma mõju, tegemaks lõpp meelevaldsetele kinnipidamistele, vangide alandavale kohtlemisele, ebaseaduslikele tapmistele ja inimeste kadumisele Süüria võimude läbi", leiavad inimõiguslased.

Mõned küsitletud ütlesid, et nemad või nende lähedased langesid Venemaa õhulöökide ohvriks. Intervjuude ja muude materjalide põhjal selgus, et Venemaa korraldas nii kokkuvõtlikult kui ka plaanipäraselt mitu rünnakut tsiviilpiirkondadele, mis jäävad sõjaväelistest objektidest kaugele.

Autorite sõnul püüavad nad oma raportiga konfliktile venelastele tähelepanu juhtida, sest riigis on teema maha vaikitud. "Süüria konflikti tegelikkusele, sealhulgas inimõiguste rikkumistele on Venemaa ühiskonnas pööratud väga vähe tähelepanu, hoolimata sellest, et see on inimkonna ajaloo üks traagilisemaid sündmusi," leidsid nad.