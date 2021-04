Kaja Kallas vastuseks Reinsalu soovitusele: Eestis vastutab vaktsineerimise eest Tanel Kiik

"Oluline on juhtimine. Kes on Eestis see vaktsineerimise JUHT, kes täistööajaga vastutab ainult vaktsineerimise eest, kellel on vastavad võimuvolitused teiste asutuste üle ja kes tegeleb AINULT, mitte muuhulgas, vaktsineerimisega," küsis Reinsalu.

"Pole midagi öelda, meil on eriline olukord, aga pole eriolukorda. Eriolukorra loogika järgi tuleks määrata kõige tähtsama ülesande, vaktsineerimise tööde juht, koos täielike juhtimisvolitustega. Hetkel kukuvad mitmed pädevused mitme institutsiooni vahele ja nii ka vastutus."

Delfi uuris peaminister Kaja Kallaselt, miks pole riik määranud eraldi inimest või lausa meeskonda, kes peaks vastutama-korraldama Eestis kõike, mis seotud vaktsineerimise logistika, korralduse ja teavitamisega.

"On määratud. Vastutab Tanel Kiik ja eraldi on meil komisjon, kuhu kuuluvad nii terviseameti kui ka haigekassa esindajad," lausus Kallas.

Sel nädalavahetusel on meedias laia kajastust leidnud kaootiline olukord seoses massivaktsineerimisega. Eile said süsti ka paljud need, kes polnud sihtgrupis. "Võimalus oli tõesti avatud lühiajaliselt ning ma arvan, et see ei ole õige," märkis Kiik.

"Aidake oma lähedasi, vanemaid, vanavanemad, ka sugulasi," palus Kiik. "Kontrollige, kas nad on end vaktsineerinud, kas nad on end kirja pannud. Kui nad seda teinud ei ole, siis soovitage neil seda kindlasti teha. Ainumõistlik on seda teha võimalikult kiiresti, sest me kunagi ei tea, millal järgmised tarned jälle tulevad ja me kunagi ei tea, millal me võime sellesse haigusesse nakatuda ja seda väga raskelt põdeda."