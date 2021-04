Austraalia naudib pühi koroonavabalt: 0 kollet

Queenslandis , hiljutise väikese kogukonnapuhangu epitsentris, on viimase kolme päeva jooksul tuvastatud ainult üks nakkusjuhtum. Osariigis kehtivad avalikele kogunemistele erinevalt muust Austraaliast ühed kõige rangemad piirangud, vahendab Reuters.

Kui paljud riigid on olulise kristliku püha ajal kehtestanud uue lukkupaneku või ranged piirangud, püüdes tõkestada koroonaviiruse kolmanda laine edasist levikut, siis Austraalias on kirikud avatud ja paljud inimesed osalesid pikal nädalavahetusel pühadeaegsetel jumalateenistustel.

2016. aasta rahvaloenduse andmetel on australlaste seas 12 miljonit kristlast, mis moodustab 86% kõigist religioossetest austraallastest.

Austraalia on olnud üks maailma edukamaid riike pandeemia ohjeldamisel: karmide piirangute, piiride sulgemise ja kiire kontaktide jälgimise abiga on suudetud nakatumisnäitaja madalal hoida. 25 miljoni elanikuga riigis on tänaseks kinnitust leidnud veidi üle 29 300 COVID-19 nakatumise ja kõigest 909 surma.