USA viskas AstraZeneca välja miljoneid doose rikkunud tehasest

J&J ütles, et võtab Baltimore'is asuva Emergent BioSolutionsi rajatise "täielikult enda kontrolli alla", tõotades, et toimetab mai lõpuks valitsusele vähemalt 100 miljonit vaktsiinidoosi, vahendab Reuters.

Areng, millest esmakordselt teatas New York Times, pärsib veelgi AstraZeneca jõupingutusi Ameerika Ühendriikides. Valitsus kritiseeris ravimitootjat selle eest, et see kasutas avaldatud vaktsiinikatsete tulemustes aegunud andmeid. Juhtunu tõttu tuli ettevõttel uuringut redigeerida.

Valitsuse otsus lubada tehases edaspidi toota ainult J & J üheannuselist vaktsiini on mõeldud samasuguste probleemide vältimiseks tulevikus, kirjutas New York Times, viidates kahele föderaalsele tervishoiuametnikule.

USA nakkushaiguste tipparst Anthony Fauci tunnistas neljapäeval Reutersile, et riik ei pruugi AstraZeneca vaktsiini vajada isegi juhul, kui see viimaks võimudelt heakskiidu saab. USA on lubanud Mehhikole ja Kanadale saata umbes 4 miljonit annust AstraZeneca vaktsiini, mis on toodetud USA-s.