FOTOD | Massivaktsineerimine Tallinnas toppab: huvilisi on vähe, vabu aegu veel ohtralt

Tondiraba jäähallis on vaktsineerimas Medicum täna kell 9-13. Kui piltnik veidi pärast kella 9 sealt läbi käis, oli rahvast väga hõredalt. Ka töötajad arvasid, et pigem tuleb rahulik päev.

Medicumi juht Tõnis Allik ütles, et Tondiraba jäähallis on täna võimalik teha veel ligi 400 vaktsineerimist. Tema kinnitusel saavad süsti ainult eelnevalt registreerunud inimesed.

Allik nentis, et ka täna hommikul olid nooremad inimesed tulnud uksele õnne proovima, et vaktsiini saada, kuid nad on siiski tagasi saadetud.

Confido juht Kadi Lambot rääkis, et poolteist tundi enne Sõle vaktsineerimiskeskuse avamist seisid ilma broneeringuta inimesed keskuse ees lootuses elava järjekorra alusel vaktsiini saada. Lambot palus neil lahkuda. Ta ütles, et täna on neil abiks ka MUPO, kes püüab selgitada õnneotsijatele, et ilma eelneva broneeringuta ei ole võimalik vaktsiinisüsti saada.