FOTOD | Massivaktsineerimine Tallinnas jättis osa sihtgrupist külmaks. Medicumi juht: ehk oli otsustamisaeg liiga lühike

Tallinna pressiteenistusest öeldi, et hommikuse seisuga oli broneeritud seal 321 aega. Kella 13.30 paiku sõnas Medicumi juht Tõnis Allik, et kokku tuli broneeringuid 380 ringis, täpsemad numbrid ja süstitute hulk veel loetakse üle.

Mis puutub sihtgruppi, miks nad ikkagi ei tulnud? "Analüüsi koht, miks nii läks. Teavitust ja kommunikatsiooni oli palju. Võimalik, et otsustamisaeg oli liiga lühike. Liiga kiiresti korraldati massivaktsineerimine," viitas ta, et eakad oleks tahtnud ehk enne pikemalt vaktsineerimist kaaluda ja ka oma perearstidega suhelda.

Confido juht Kadi Lambot rääkis, et poolteist tundi enne Sõle vaktsineerimiskeskuse avamist seisid ilma broneeringuta inimesed keskuse ees lootuses elava järjekorra alusel vaktsiini saada. Lambot palus neil lahkuda. Ta ütles, et täna on neil abiks ka MUPO, kes püüab selgitada õnneotsijatele, et ilma eelneva broneeringuta ei ole võimalik vaktsiinisüsti saada.