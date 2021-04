Irja Lutsar: AstraZeneca vaktsiini ei ole soovitatav trombiohu tõttu alla 60-aastastele süstida

“Paraku tundub, et see soovitus on läinud kurtidele kõrvadele,” sõnas Lutsar.

Kommenteerides eile vaktsineerimiskeskuste juurde tekkinud nooremate inimeste järjekordi, ütles ta, et nooremad inimesed ihalevad vaktsiini ja vanemad kardavad seda, kui olukord peaks olema vastupidine

Lutsar nentis, et sündroom on küll väga harvaesinev - 1/100 000 vaktsineeritu kohta, kuid siiski tõsine haigus. “See ei ole nagu Downi sündroom, mis on inimesel diagnoositud, vaid see võib tekkida vaktsineerimise tagajärjel,” selgitas ta. “Inimene ei tea, et tal see sündroom tekib.” Lutsari sõnul tekib see sündroom valdavalt alla 55-aastastel ning esineb rohkem naistel.

Niisiis, vähemalt praegustest andmetest lähtudes, ei soovita Lutsar AstraZenecat süstida noorematele inimestele ka siis, kui vaktsineerimise fookuses olevad 60-aastased ja vanemad on kaitsepoogitud.

Lutsar ütles, et Eestiga sarnase soovituse on andnud teisedki Euroopa riigid: Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Rootsi, Island, Küpros, Norra ja Holland.

“Ma ei saa mürki võtta, et selline soovitus jääb kehtima, sest uuringud alles käivad,” märkis Lutsar. Tema sõnul peaks Euroopa ravimiameti ravimiohutuse komitee algaval nädalal avaldama raporti sündroomi tekkimise ja AstraZeneca vaktsiini seose kohta.

Lutsar rõhutas, et immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituse eesmärk ei ole inimesi vaktsineerimise eest hirmutada, sest vaktsineerimise kasu on suurem kui kahju. Ta sõnas, et pigem peaksid laskma end vaktsineerida need, kellele see on praegu ette nähtud. “Vanemate inimeste vaktsineerimine kaitseb ka nende lapsi ja lapselapsi,” ütles ta.

