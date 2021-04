“Paraku tundub, et see soovitus on läinud kurtidele kõrvadele,” sõnas Lutsar.

Lutsar nentis, et sündroom on küll väga harvaesinev - 1/100 000 vaktsineeritu kohta, kuid siiski tõsine haigus. “See ei ole nagu Downi sündroom, mis on inimesel diagnoositud, vaid see võib tekkida vaktsineerimise tagajärjel,” selgitas ta. “Inimene ei tea, et tal see sündroom tekib.” Lutsari sõnul tekib see sündroom valdavalt alla 55-aastastel ning esineb rohkem naistel.