Eesti uurib Soomelt AstraZeneca vaktsiini ülejäägi kohta

"Ma olen tegelikult juba varasemalt sel teemal suhelnud mitme Põhjamaa riigi ministriga, sh oma Soome kolleegiga. Me kahtlemata vaatame peale tarnegraafikutele, vaatame peale võimalustele, et millal täpselt siis Soome riik näeb, et tal neid vaktsiine võiks hakata üle jääma," lausus Kiik.

"Ka meie jaoks on kriitiline just nüüd ja praegu vaktsiine saada. Kui me räägime teise kvartali lõpust, kolmandast kvartalist, siis selleks ajaks asendub see vaktsiinide defitsiit vaktsiinide ülejäägiga terves Euroopas," selgitas Kiik.