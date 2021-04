FOTOD | Tormijooks Tallinna vaktsineerimiskeskustele: teade nooremaealiste kaitsepookimisest tõi kohale hordid, personal hädas

Tallinna Sõle spordikeskuse juurde oli kella 16 ajal kogunenud nii palju inimesi, et järjekord vaktsiinihuvilistest ulatus kõrvaltänavani. Kohaletulnute seas oli hulgaliselt noori ja keskealisi. Inimesi püüti algul sealt ära ajada, ent kui see tulemusi ei andnud, otsustati järjekorras eelis anda neile, kellel on kehtiv broneering, kirjeldas üks kohapeal olev Delfi lugeja.

Vaktsineerimist teostava Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot tunnistas Delfile, et olukord ei ole kiita. "Sotsiaalmeedias levivad igasugused üleskutsed," rääkis ta. "Inimesed tulevad 10 kaupa, et kui on vabu vaktsiine, soovime saada - me peame sellega jooksvalt tegelema. Pigem on see takistus."

"Arsti ja keskuse juhina on mul väga raske öelda, et minge koju tagasi. Inimene nuttis ja ütles, et ta naaber suri Covidisse," kirjeldas Lambot. "Me ei suuda neid ukse taga ära hallata."

Tondiraba jäähallis vaktsineerimist läbi viiva Medicumi juht Tõnis Allik ütles Delfile, et ka nende personal on täna tõepoolest vaktsineerinud nooremaid inimesi, kes on ise huvi üles näidanud.

"Me oleme ka teinud [noorematele] inimestele, kes on kohale tulnud. Me vaktsineerime n-ö lisadooside arvelt, mis meil tekkivad. Igast vaktsiini viaalist tekib võimalus lisadoosid saada ja selles mahus me oleme vaktsineerimisi täiendavalt teinud," selgitas ta.

Huvi vanemaealiste seas on aga Alliku sõnul endiselt leige.

"Kui rääkida homsest broneerimisest, siis hommikul oli meil broneeritud 200 aega, pärastlõunaks pelgalt 150 rohkem ehk kokku 350 aega. Huvi ei ole kasvanud," tõdes ta.

Kui suur osa vaktsineeritutest on üle 65-aastased, ei osanud Allik täpselt öelda.

Ta tõdes ühtlasi, et riik nooremaealiste vaktsineerimisse hästi ei suhtu. "Riik on [selles osas] praegu selgel seisukohal," tõdes Medicumi juht.