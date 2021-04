VIDEO | Terviseminister Tanel Kiik Delfile: nooremaealiste vaktsineerimine ei ole praegu õige

Kui täna tulid nooremaealised inimesed ise Tallinna vaktsineerimispunktidesse kohale sooviga kaitsesüsti saada, siis eile avanes vanematel kui 50-aastastel ajutiselt võimalus end ka kaitsepookimisele ametlikult kirja panna.

Küsimusele, kui palju nooremaid kui 65-aastaseid jõudis endale eilse avanemise korras aja broneerida, vastas Kiik, et "see on selge vähemus". "Võimalus oli tõesti avatud lühiajaliselt ning ma arvan, et see ei ole õige," ütles ta.

"Meil on täna vaja keskenduda just eakatele inimestele. Vaktsineerimise korralduses on kokkulepe, et sel nädalal keskendume 65+ ja täiendavate terviseriskidega 60+ vanuserühmale. Meil on kümneid tuhandeid kõrgemas vanuserühmas inimesi kaitsmata, nii 80+, 70+ kui 60+ inimeste seas. Kokku me räägime enam kui 100 000 inimesest, kes vaktsineerimist neis vanuserühmades vajavad," selgitas Kiik.

"Tegelikult me teame, et just eakamad inimesed on COVID-19 haigusest enim ohustatud ja nende soov vaktsineerida on nii küsitluste alusel kui ka kogemuste najal väga kõrge."

Kiik: vajame kõigi abi

"Aidake oma lähedasi, vanemaid, vanavanemad, ka sugulasi," palus Kiik. "Kontrollige, kas nad on end vaktsineerinud, kas nad on end kirja pannud. Kui nad seda teinud ei ole, siis soovitage neil seda kindlasti teha. Ainumõistlik on seda teha võimalikult kiiresti, sest me kunagi ei tea, millal järgmised tarned jälle tulevad ja me kunagi ei tea, millal me võime sellesse haigusesse nakatuda ja seda väga raskelt põdeda."

Juhul, kui vaktsiinidoose jääb üle, jätkatakse nendega vanemaealiste vaktsineerimist, ütles Kiik. "Me näeme, et üle kolmveerandi kõigist haiglaravi vajavatest patsientidest on 60+ vanuses. Tegelikult see protsent oleks veel oluliselt kõrgem, kui meil ei oleks selles vanuserühmas juba arvestatav osa inimesi vaktsineeritud."

"Meie eesmärk on loomulikult, et inimesed tuleksid ja registreeriksid ennast. Valdav osa aegadest on olnud broneeritud, kui me räägime reedest ja laupäevast, ja nüüd on oluline, et ka need tänased ja homsed ajad saaksid täis," lisas ta.