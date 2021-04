FOTOD ja VIDEO | Tondiraba jäähall on vaktsineeritavaid täis, rohkem näib kohal olevat eestlasi

Juba hommikul vara käis Tondiraba jäähallis vilgas tegevus. Vaktsineerima oli saabunud sadu inimesi, kes ootasid oma süsti mööda saali looklevates pikkades järjekordades.

Kuigi vaktsineerima oodati üksnes vanemat elanikkonda, võis vaktsiinisaajate seas näha ka mitmeid keskealisi inimesi, kes kasutasid ööl vastu laupäeva ajutiselt tekkinud võimalust end kaitsepookimisele registreerida.

Huvi end Tondirabas vaktsineerida näib olevat suurem eesti keelt kõnelevate inimeste hulgas ning ka saalis kuuleb pigem rohkem eesti kui vene keelt, tunnistas meditsiinipersonal.

Vaktsineeritud olid korraldusega üldjoontes rahul ja väljendasid heameelt esimese doosi kättesaamise üle. "Uskumatu, ma ei oleks osanud oodatagi, et see nii hästi on korraldatud," ütles 80-aastane Salme. "Tuli küll natuke oodata, aga sain oma süsti lõpuks kätte. Tunne on hea."

Vaktsiinidoose on veel üle

Täna hommikupoolikul Tallinna vaktsineerimiskeskusi külastanud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, ütles, et üle Eesti on sel nädalavahetusel avatud kümneid punkte, kus vanemaealise elanikkonna vaktsineerimisi teostatakse.

"Minu peamine üleskutse Eesti inimestele on kindlasti vaktsineerimisvõimalust kasutada. Veel on vabu aegu nii tänaseks kui homseks," rõhutas Kiik. "On hea ka tõdeda, et ühtki tõsisemat kõrvaltoimejuhtu ei ole seni ette tulnud."

Valmidus sõltub vaktsiinist

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart nentis Tondiraba vaktsineerimispunkti külastades, et venekeelse elanikkonna valmidus end vaktsineerida sõltub mõnevõrra vaktsiinist, mida inimestele pakutakse.

"[Tallinnas Lasnamäel] korraldati kaks nädalat tagasi samalaadne kampaania ja siis registreerisid 2000 inimest end peaaegu poole päevaga. Eelmisel korral pakuti Pfizeri vaktsiini ja siis reageeriti operatiivsemalt ja rohkem inimesi tuli end vaktsineerima," rääkis Kõlvart.