Lasnamäel hukkus korteri tulekahjus 70-aastane mees

Esialgsetel andmetel ei olnud korteris toimivat suitsuandurit. Käesoleval aastal on tulekahjudes hukkunud juba 10 inimest, eelmisel aastal oli samal perioodil hukkunuid neliteist. Päästeamet tuletab kõigile meelde, et suitsuandur on igas kodus kohustuslik. Suitsuandurit tuleb kontrollida vähemalt kord kuus - ainult nii saame olla kindlad, et andur kriitilisel hetkel ka tööle rakendub.