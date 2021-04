Uuring: 75 protsenti eestimaalastest on valmis end COVID-19 vastu vaktsineerima

Uuringu andmetel esineb depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid 30 protsendil, ärevushäire sümptomeid 25 protsendil ning vaimse kurnatuse sümptomeid 49 protsendil elanikest. Vaimse tervise probleemide esinemine on seda levinum, mida noorema vanuserühmaga on tegu. Vaimse tervise probleeme esineb rohkem töötute ning õpilaste ja üliõpilaste seas, kes kogevad keskmisest enam depressiooni või muu meeleoluhäire sümptomeid. Majanduslikes toimetulekuraskustes olevatel inimestel esineb enam ärevushäire sümptomeid. Neil, kelle töökoormus on suurenenud aga vaimse kurnatuse sümptomeid.

Jätkuvalt tunnetab oluliselt suur osa Eesti elanikest oma (pere) sissetulekute langust seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga ning viimase kahe kuuga on see mõju oluliselt kasvanud: kui veebruari alguses tunnetas sissetulekute langust 42% elanikest, siis märtsi lõpuks tunnetas seda juba 49% elanikest. Negatiivne mõju sissetulekutele on tugevam muudest rahvustest elanike seas. Nende seas tunnetab sissetulekute langust 63%, samas kui eestlaste seas 43%, mõju on kasvanud mõlemas rühmas. Seejuures vaid 41% elanikest on märkinud, et on kursis riigi poolt pakutavate toetusmeetmetega tööandjate ja töötajate kriisiga toimetuleku lihtsustamiseks ning 46% on kursis, kust otsida informatsiooni toetusmeetmete kohta. Informeeritus on madalam eelkõige madalama haridustasemega elanike seas.