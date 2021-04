Kiik: Eestile tuleb teises kvartalis 70 000 doosi vähem kui oleks võinud tellida

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et aprillist juunini saab Eesti umbes miljon doosi vaktsiini ja see kogus peaks olema piisav, et kõik soovijad saaksid esimese vaktsiinisüsti. Siiski tuleb neid Kiige sõnul teises kvartalis kuni 70 000 doosi vähem kui oleks saanud tellida.

"Aus vastus on ka see, et sel hetkel, kui me neid läbirääkimisi pidasime, siis me ei teadnud, millised vaktsiinitootjad jõuavad enne turule ja millised hiljem. Me hajutasime teadlikult riske, soetades väga paljudelt tootjatelt kokku suurusjärgus neli ja pool miljonit vaktsiinidoosi käesoleva aasta jooksul inimestele tasuta vaktsineerimise võimaldamiseks," rääkis Kiik.