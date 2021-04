Hannes Võrno lahkus tüliga töölt Kohtla-Järve gümnaasiumis, süüdistab kooli sundvaktsineerimises

Võrno rääkis, kuidas ta pärast vestlust direktoriga majast lahkus ja administraatoritega jumalaga jättis. "Rohkem kellelegi head aega polnudki öelda, sest olin selle juba mõni aeg varem hinges sooritanud, keeldudes sundvaktsineerimisest, viisil nagu seda jõu ja ähvardustega koolis läbi viiakse," kirjutas Võrno. Võrnol jagus kriitikat ka haridussüsteemi ja kooliõpilaste pihta.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor rõhutas pikas vastuses Delfile, et Võrnot ei vallandatud, vaid mees lahkus ise. Aguri sõnul jäi meeste vahel ka kokkulepe, et avalikkuses lahkumise tagamaid ei lahata, mida Võrno nüüd aga rikkus.

"Õpilaste koondtagaside oli, et nad kuulasid tundides lõputuid monolooge, langesid ise mugavustsooni ega õppinud midagi uut. Kahetsesid, et mitte midagi tegemisest ka ise varem märku ei andnud. Õppemooduli ainekava ei täidetud, praktiline töö oli minimaalne," rääkis Agur.