Leevendus koroonaängile: sealset kevadist mereõhku ei vahetaks kontoriõhu vastu isegi siis, kui vaktsiinisüstid saadud

Maski taha peitudes saab tulla nii lennuki kui bussiga. Autot eelistades pole vaja sõidukist väljuda enne kui kodugaraažist on turvaliselt kadakate vahele jõutud. Sportlikuma seikluse saab, kui laduda nädalaks vajalik varustus pakiraamile, torgata arvuti seljakotti ja vändata jalgrattaga Balti jaama. Sealt rongiga Turbasse, edasi mööda raudteetammil liiklusvaba Läänemaa Terviseteed, kuhu veel uute rööbaste maha panekut ei ole alustatud. Rohuküla sadamasse on Turbast 54 kilomeetrit. Enne rongi istumist tasub muidugi üle vaadata ilmaäpp, sest vihmas või tugevas vastutuules väntamine võib seikluse algusele mõru maigu jätta.

Praamil on rattasõitjale pilet püsielaniku hinnaga – jalgrattaga tulles saab ennast kohe hiidlastega samastada. Kui Heltermaal saarele sõidetud, siis samal päeval väga kaugele ilmselt enam ei viitsi. Vähem ja rohkem taskukohase hinnaga ööbimiskohti leiab ka saare idaosas. Hiiumaa on jalgratturisõbraliku mõõtkavaga. Kärdlasse Heltermaalt 26, Käinasse 18, Suuremõisasse, kust tee lahkneb ja tuleb valida, kas alustada Lõuna- või Põhja-Hiiumaalt, 9 kilomeetrit.

Tasub korrata – jalgrattaga avastamiseks on Hiiumaa ideaalilähedane – liiklust vähe, värsket õhku palju, kevadine meri lõhnab selliselt, et kord seda hinganu ei vahetaks tunnetatut konditsioneeritud kontoriõhu vastu isegi siis, kui koroonasüstid saadud. Paljud suvised atraktsioonid on muidugi kinni, aga tuletornid (Tahkuna, Kõpu, Ristna) seisavad vankumatuna ning seltsiks neile Lõuna-Hiiumaal regionaalpoliitika kalli raha eest püstitatud Tuuletorn, Põhja-Hiiumaal, Reigi kandis aga omaette askeldaja Jaan Alliksoo entusiasmist kerkinud Hiiu Eiffel.

Hiiumaal on palju saladusi ja need tuleb ise üles leida. Maailma ühe ohustatuima väikekiskja kohta küsides rehmavad kohalikud käega, et "jo ta kuskil metsas on...". Haruldane loom hiidlasi ei sega ja nemadki looma ilmselt mitte. Euroopa naaritsa nägemine saab turisti jaoks olla siiski vaid õnnelik juhus, kuigi Lääne-Hiiumaal võiks ju vaadata Vanajõe orgu, mitte väga kaugele Külaküla külast, kus on Vaino Väljase lapsepõlvemaa... Üsna suur lootus on aga rattaga sõites näha rebast, metskitse või põtragi – kuulda, mis häält teevad üle pea lendavad luiged või kuidas toksib hommikuses metsavaikuses rähn.