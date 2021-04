Itaalia võimud tegid meditsiinipersonalile vaktsineerimise sisuliselt kohustuslikuks

Valitsusele valmistab juba pikemat aega peavalu riigis kanda kinnitav vaktsineerimisvastane liikumine. Kui hiljuti avastati mitmetes haiglates nakkuskolded, puhkes ühiskonnas pahameel, sest tuli välja, et osa meditsiinipersonalist on omal soovil endiselt vaktsineerimata.

Haigus on nõudnud Itaalias juba üle 109 000 inimese elu. Valitsuskriitikud on aga seadnud otsuse kahtluse alla, leides, et vaktsineerimise kohustuslikuks tegemine üksnes mõnel erialal võib olla ebaseaduslik.

Valitsuse poolt kolmapäeval kinnitatud määruses öeldakse, et tervishoiutöötajad, sealhulgas proviisorid, peavad vaktsineerima, sest vastasel juhul võidakse nad saata ülejäänud aastaks palgata puhkusele.

"Meetme eesmärk on nii palju kui võimalik kaitsta nii meditsiini- kui ka parameditsiinitöötajaid ning neid, kes viibivad keskkonnas, kus nakkusoht võib olla suurem," seisis määruse seletuskirjas.

Itaalia, kelle vaktsineerimiskampaaniat on takistanud tarneviivitused, mis on tabanud ka teisi Euroopa Liidu riike, on lubanud jõuda aprillis 500 000 päevase vaktsineerimiseni praeguse umbes 200 000 asemel. Alates detsembri lõpust on manustatud umbes 10 miljonit annust.

Itaalia on samal ajal jõudnud koroonaviiruse kolmandasse lainesse ja suremus on taas tõusu teel.

Valitsus on seetõttu karmistanud piiranguid ettevõtetele ja inimeste liikumisele.

Värske dekreedi kohaselt jääb kõikjal kuni 30. aprillini kehtima karmim punane või oranž tsoon, mis annab vaktsiinide toimimiseks aega. See tähendab, et restoranid, baarid ja spordisaalid jäävad suletuks ning paljude piirkondade vahel on liikumine keelatud.