Andres Merits reoveeuuringust: nakatumiskordaja langus ei ole saavutus omaette

Merits kommenteeris reoveeuuringu tulemusi Delfile, öeldes, et see annab ebameeldivat signaali. Üks põhjusi, miks viiruse kontsentratsioon reovees on kasvanud, võib tema sõnul olla see, et inimesed ei pea viimaste päevade veidi positiivsemate uudiste valguses - ööpäevaste nakatumisnumbrite ja -kordaja langus - enam piirangutes kinni.

“Ohutaju tuleb hoida endiselt kõrgel,” toonitas ta. Merits lisas, et nakatumiskordaja R väärtuse langemine alla ühe ei ole saavutus omaette. Eile teatas peaminister Kaja Kallas, et nakatumiskordaja R on langenud 0,85 peale.

Siiski ei kiirustanud Merits tegema uuringu tulemuste põhjal kõige negatiivsemaid järeldusi. Ta ütles, et kaks nädalat tagasi oli viiruseleviku pilt parem, näidates langustrendi, kuid selle nädala tulemus taas kõrge, mis võib tähendada ka languskõvera aeglustumist, mitte tingimata tõusu.

“Viirust on aga lubamatult palju,” andis Merits mõista olukorra tõsidusest, mistap ei ole tema hinnangul õige arvata, et praegu võiks hakata suhtuma piirangutesse lõdvemalt.

Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson, kes on ka üks reoveeuuringu tegijatest ütles, et viiruse laiem levik võib olla tingitud sellest, et Eestis laialt levinud koroonaviiruse Briti tüve on inimestes, võimalik et ka nende sooles, lihtsalt rohkem ja see muudab uuringu pildi negatiivsemaks.

“Ei saa öelda, et olukord oleks hulluks läinud, aga kiiret paranemist ka ei ole näha,” märkis Tenson.

Tenson lisas, et uuringu käigus tegeletakse ka viirustüvede sortimisega, kuid praegu on veel vara öelda, kui palju täpselt Briti tüvi reoveeuuringu tulemusi mõjutab. Tema sõnul on reoveest tüvede sortimine keerulisem kui ninaneelu proovist, sest reovees läheb viiruse pärilikkusaine tükikesteks.

