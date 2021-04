Teadusnõukoja liige professor Andres Merits kommenteeris reoveeuuringu tulemusi Delfile, öeldes, et see annab ebameeldivat signaali. Üks põhjusi, miks viiruse kontsentratsioon reovees on kasvanud, võib tema sõnul olla see, et inimesed ei pea viimaste päevade veidi positiivsemate uudiste valguses - ööpäevaste nakatumisnumbrite ja -kordaja langus - enam piirangutes kinni.