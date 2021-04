6 kõige populaarsemat raamatut, mis on inimestel aidanud isolatsiooni üle elada

Ilmselt on raamatute näol tegemist inimkonna ühe olulisema saavutusega. Oskus edastada ideid, emotsioone, näitekunsti ja mõtteid lihtsalt lehele väikeste märkide panemisega on tõepoolest vägev, vahendab The Guardian.

Esimestest liikumispiirangutest on nüüd möödas terve aasta. On rõõm näha, et paljud inimesed on isolatsiooniaja enda kasuks pööranud. Nad on omandanud uusi oskuseid, teinud suurpuhastust enda ümber ja sees ning ahminud sisse uusi teadmisi ja ideid.