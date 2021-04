Nädalavahetuseks on Tallinna vaktsineerimiskeskustesse veel vabu aegu

Vakstineerimistalgud Sõle spordikeskuses Foto: Rauno Volmar

Vabu aegu vaktsineerimiseks on veel nii homseks kui ka ülehomseks Sõle Spordihallis ja Tondiraba Jäähallis. Vaktsineerimiskeskusesse on võimalik aegu broneerida inimestel, kes on vähemalt 65-aastased või vanemad.