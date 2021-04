Ibiza ja Itaalia reisidelt saadud muusikapisik pani ema ning tütre koroona-aastal DJ-ametit õppima

Nagu enamik vanemaid, nii pöörab ka Alge-Mai lapse huvitegevusele ja arengule tähelepanu. Nii otsustaski ta tütrele idee välja käia. “Mõtlesin, et ka tema võiks midagi uut proovida ja teistsugust teemat ellu tuua. Muusika on meile mõlemale alati meeldinud ja see oli võimalus midagi koos teha,” meenutab Alge-Mai. Maria Liisa oligi kõhklemata nõus. “Ma ei olekski tahtnud sinna üksi minna. Niisiis läksimegi koos kohapeale. Alguses vaatasin küll, et päris vanad inimesed on seal,” naerab Maria Liisa. “Aga siis nägin, et üks on isegi minuvanune ja nii leidsin omale lausa uue sõbranna.”

Enne koroonaaega, kui Alge-Mail tööl rahulikum tempo oli, arutas ta sõbrannaga, et võiks midagi toredat juurde õppida. Sõbranna teadis rääkida, et Tallinnas Õpetajate majas on igasuguseid kihvte kursuseid, muu hulgas DJ õpituba.

Ema ja tütar on ka kirglikud reisijad. Erinevates maailmanurkades ongi just kunsti-, kultuuri- ja muusikaüritused need, mis neid ennekõike tõmbavad. Eriliselt armastavad nad Ibizat ja Itaaliat. Maria Liisa esimene eredam klubimuusikamälestus pärinebki Positanos asuvast Music on the Rocks’ist, väikesest koopa sisse ehitatud klubist. “Ka mulle meenus see koht esimesena. Maria võis siis umbes üksteist või kaksteist olla. Oli kevadine aeg ja seal oli hästi vähe rahvast. Isegi üks koer oli kohal. Seal see diskolõvi siis hoogsalt tantsu lõigi,” mäletab Alge-Mai elavalt, kuidas tütre muusikaarmastus juba varakult välja lõi. Järgmine koht peale seda oligi Ibiza. “Seal oli hästi palju originaalseid inimesi,” meenutab Maria Liisa.

Maria Liisa ütleb, et Suvila pidu oli juba tõeline esinemine, kus isegi lavanärv sisse lõi. Siiski ei ole sellised enda rõõmuks ette võetud katsumused võrreldavad eksamitega koolis. “DJ-eksam on minu jaoks kindlasti huvitavam. Seal ei pea tuupima, vaid lihtsalt hästi palju harjutama. See mida on võimalik nautida, tuleb ka kuidagi iseenesest.” Peale koolilõpetamist neiu ennast siiski Ibizal Blue Marlinis DJ-na töötamas ei näe, vaid peab seda toredaks hobiks, millega on võimalik pisut lisaraha teenida.

“Kui me koos klubimuusikaüritustel käime, siis me tantsime ja elame muusikasse sisse. Nüüd on meil isegi sama maitse tekkinud ja tore on koos laule kuulata,“ räägib noorem DJ. “Maria on leidnud mingisugused lood, mis mulle kunagi nooremana meeldisid ja nüüd on need hakanud ka temale meeldima,” rõõmustab ema tütrega muusika kaudu leitud ühisosa üle.

Muusikanautijad

“Ma ei tea täpselt, millised on teiste noorte suhted nende vanematega, aga ma usun küll, et meil on emaga mõnes mõttes eriline suhe. Me teeme päris palju asju koos,” ütleb Maria Liisa. Siiski on paljudes peredes vanematel omad tegemised ja lapsed teevad omi asju. “Kui ma sõbrannadele räägin meie tegemistest, siis nad on öelnud, et tahaksid, et saaksid oma emaga selliseid lõbusaid asju koos teha."

Ema-tütre elu- ja muusikanautimisel on teinegi mõjutaja, kelleks on Maria Liisa DJ-st õde Jane Arrak, kes elab Itaalias ja on samuti kirglik maailmarändur. “Me võibolla kahekesi polekski nendesse kohtadesse sattunud. Koos temaga käimegi Ibizal ja Itaalias,” räägib Alge-Mai. Vahest on loomingulistel mõjudel oma osa ka õdede vanaisal, kelleks on kunstnik Jüri Arrak.

Hoolimata kiirest koolielust leiab Maria Liisa siiski aega korra-paar kuus DJ-puldi taga harjutamiseks. Alge-Mai loodab, et suvel sukelduvad nad koos tütrega aktiivsemalt helimaailma ja saavad väikeses ringis vähemalt sõpradele muusikat mängida. Suvebriis juukseid paitamas, rõõmsad inimesed nende valitud rütmide saatel puusi nõksutamas.

