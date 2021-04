USAs hävitati 15 miljonit doosi COVID-vaktsiini

Ajalehe The New York Times andmetel ilmnes viga mõne nädala eest Baltimore'i tehases, kus toodetakse nii Johnson & Johnsoni kui ka AstraZeneca vaktsiine, vahendab NRK.

Tehases toodetavad vaktsiinid põhinevad viirusvektoril, mis tähendab, et need kasutavad kahjutut viirust, et viia inimese organismi juhised COVID-19 viirusele ainuomase valgu valmistamiseks ja käivitada immuunvastus. Vaktsiinidel on siiski mitmeid bioloogilisi erinevusi, mistõttu neid ei saa segada.