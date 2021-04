Segadus vaktsiinirindel: eile said Medicumis end ka vähemalt 49-aastased kaitsepookimisele registreerida. Haigekassa taunib firma isetegevust

Medicumi juht Tõnis Allik ütles, et tekitasid võimaluse selleks, et näha, kui suur huvi on nooremas vanusegrupis - 49-aastased ja vanemad - vaktsineerimise vastu. Alliku sõnul oli huvi suur. Et aga tegelikult nii noorte registreerimine vaktsineerimisele ei olnud ette nähtud, sulgesid nad selle võimaluse.

Delfi helistas hommikul kell 10 Tallinna vaktsineerimiseks loodud kõnekeskusesse ja pärast 10-minutilist ootamist sai teada, et vahemikus 1957-1971. aastal sündinud inimesi enam vaktsineerima ei oodata.

Alliku kinnitusel saavad siiski kõik, kes endale aja broneerisid, oma süsti kätte.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink kommenteeris, et Medicumil ei olnud luba 49-aastaseid vaktsineerimisele registreeruma lasta, vaid nad katsetasid omaalgatuslikult. Tema sõnul on see tekitanud inimestes palju segadust, milline on ametlik vanuserühm, kes end praegu kaitsepookida saab lasta. "Kui ühiskond on kriisis, siis selliseid katsetusi, mis tekitavad ühiskonnas segadust, õigeks pidada ei saa," sõnas ta.

Veel on vabu aegu

Siiski on veel 65-aastastel ja vanematel ning 1961. aastal ja varem sündinud riskirühma kuuluvatel inimestel end vaktsineerimisele registreerida. Sõle spordikeskuses on tänaseks kõik ajad broneeritud, kuid vabu kohti on laupäevaks ja pühapäevaks.

Medicumi keskustes Lasnamäel Tondiraba jäähallis, Maardus aadressil Karjääri 4 ja Loksal aadressil Posti 29 on laupäevaks kokku vabu aegu üle 600 ning pühapäevaks üle 1000.

Ka Confido keskus pakub veel aegu vaktsineerimisele. Tallinnas Sõle spordikeskuses on laupäevaks ja pühapäevaks vaba veel ligi 2000 aega, Rakvere Aqva spaa konverentsi keskuses on samuti homseks ja ülehomseks vabu aegu 400 kandis.