Eesti saab 19 EL-i riigi heatahte märgiks 30 000 lisadoosi Pfizeri vaktsiini

Peaminister Kaja Kallas ütles, et need lisadoosid on oluline tugi Euroopa Liidult Eestile pandeemiaga võitlemisel. "Iga vaktsiinidoos, mis Eestisse jõuab, on vajalik, sest võimaldab kiiremini ja rohkematel eestimaalastel end ja teisi COVID-19 haiguse eest kaitsta," ütles ta ning lisas, et eesmärk on jõuda selleni, et 70 protsendil eestimaalastest oleks võimalus end suve lõpuks vaktsineerida.