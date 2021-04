Arengukoostöö keskuse loomine sai valitsuselt rohelise tule

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on arengukoostöö vajalik, et kaasata nii Eesti avaliku- ja erasektori kui ka kodanikuühenduste inimesi ning pakkuda neile võimalusi jagada oma teadmisi ja kogemusi. Minister lisas, et keskus on senisest kasulikum ka Eesti ettevõtetele välisturgudel parterite leidmiseks.