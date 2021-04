Esmaspäevast alates peavad isolatsiooni jääma Balti riikidest ka Soomest saabujad

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata järgmistele inimestele (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):



(1) kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arst on ta terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist;



(2) kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.



(3) kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;



(4) kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;



(5) kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;



(6) kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;



(7) kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;



(8) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;



(9) kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;



(10) kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;



(11) kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).