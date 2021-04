Enamik kohaletulnutest on keskeale kalduv, näha on ka veidi nooremapoolset seltskonda ning paari vanemat inimest. Rahvas seisab ja elavneb kui riigikogu ette vurab mõni auto. Kõlavad hüüded: “Pane ennast põlema!”, “Poo ennast ülesse!” jne. Vaatan karjujat, kelleks on noorem meesterahvas, kes jälgib hoolega, et ta oma näoga kaadrisse ei satuks.

Õhkkond on imelik. Vene kiriku nurgal seisab must mikrobuss, mis sinimustvalgete lippudega kaunistet.