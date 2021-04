VIDEOD | Politsei ja prokuratuur võtsid fookusesse suhtlusrakendustes tegutsevad narkomüüjad

Kriminaalmenetlusi juhtinud abiprokurör Liis Vainola sõnul olid enam kui 10 000 liikmest koosnevad grupid valdavalt avalikud, kus narkomüük käis läbisegi muu info vahetamisega. „Ostjad arvasid, et keelatud ainete müük on varjatud ja müüjad uskusid, et nende tegevus on konspireeritud. Müügitehinguks liiguti avalikust grupist privaatvestlusesse, kus räägiti läbi soovitud aine, selle hind ja kogus. Seejärel lepiti kokku kohtumispaik, kus narkootikumid üle anti. Müügiks pakuti peamiselt kanepit, ecstasyt, amfetamiini, kokaiini, aga ka retseptiravimeid. Ekslikult kiputakse arvama, et virtuaalkeskkond tagab anonüümsuse, kuid see on näiline,“ ütles Vainola, kelle kinnitusel suudavad õiguskaitseasutused tuvastada iga varjunime taha peituva kasutaja.