Lastekaitseorganisatsioon: Myanmari sõjavägi on tapnud üle 40 lapse

Organisatsioon teatas, et Myanmaris valitseb luupainajalik olukord ja noorim teadaolev ohver oli vaid seitsmeaastane, vahendab BBC News.

Kohalik vaatlusgrupp on nimetanud hukkunute arvuks kokku 536.

ÜRO Myanmari eriesindaja on hoiatanud, et riigis on otsene suure verevalamise oht. Riigi piirialadel on ägenenud vaenutegevus armee ja etniliste vähemuste relvarühmituste vahel.

Tunnistajate sõnul on relvajõud rünnanud inimesi tänavatel suvaliselt ja mõned on tapetud ka kodudes.

Seitsmeaastase tüdruku Khin Myo Chiti perekond rääkis BBC-le, et politsei tappis ta märtsi lõpus Mandalay linnas, kui ta jooksis kodus isa suunas.

25-aastase õe May Thu Sumaya sõnul küsisid politseinikud isalt, kas majas on veel inimesi. Kui isa vastas, et ei ole, süüdistati teda valetamises ja hakati maja läbi otsima.

Sel hetkel jooksis Khin Myo Chit isa suunas. „Siis nad tulistasid teda,” ütles May Thu Sumaya.

Hukkunute hulgas on ka 14-aastane poiss, keda arvatavasti tulistati Mandalays kodus või selle lähedal, ja 13-aastane laps, keda tulistati Yangonis, kui ta tänaval mängis.

Save the Children on hoiatanud, et meeleavalduste käigus viga saanud laste arv võib samuti olla märkimisväärne, viidates näiteks üheaastasele lapsele, keda kummikuul teadete kohaselt silma tabas.

„Lapsed on olnud tunnistajaks vägivallale ja õudustele,” teatas Save the Children. „On selge, et Myanmar ei ole enam laste jaoks ohutu koht.”