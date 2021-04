WHO: vaktsineerimine Euroopas on lubamatult aeglane

WHO teatel nakatus eelmisel nädalal WHO Euroopa regiooni 51 riigis koroonaviirusega üle 1,6 miljoni inimese. Kasv jätkus kuuendat nädalat järjest, vahendab Euronews.

„Vaid viis nädalat tagasi oli uute juhtumite nädalane arv Euroopas langenud alla ühe miljoni, aga nüüd on regiooni olukord murettekitavam, kui me mitu kuud näinud oleme,” ütles WHO Euroopa regionaalne hädaolukordade direktor dr Dorit Nitzan.

Kasvu täheldati kõigis vanusegruppides, välja arvatud üle 80-aastastel, mis WHO sõnul peegeldab „vaktsineerimise mõju esialgseid märke”.

„Vaktsiinid kujutavad endast meie parimat teed sellest pandeemiast välja. Nad mitte ainult ei tööta, vaid nad on ka nakatumise ärahoidmisel ülimalt efektiivsed. Nende vaktsiinide kasutuselevõtt on aga lubamatult aeglane,” ütles WHO Euroopa juht dr Hans Kluge.

„Ja nii kaua, kuni hõlmatus on väike, peame me rakendama samu rahvaterivise ja sotsiaalseid meetmeid, nagu oleme varem, et veninud graafikuid kompenseerida. Las ma ütlen selgelt: me peame protsessi kiirendama, hoogustades tootmist, vähendades vaktsiinide manustamise takistusi ja kasutades iga viaali, mis meil laos on, kohe ära,” lisas Kluge.

Seni on kogu Euroopa regiooni rahvastikust saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi vaid 10% ja täielikult on vaktsineeritud vaid neli protsenti eurooplastest.