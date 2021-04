Mida peaks iga lapsevanem teadma väikelapse hammaste tervisest?

Unimed Kaarli hambakliiniku (varasema nimega Kaarli Hambaravi) hambaarst dr Age Kuusk jagab praktilisi tarkuseteri, mida iga lapsevanem peaks väikelapse suutervisest teadma.

Hoolda beebi suud juba enne hammaste lõikumist

Tasapisi võiks sellega teha algust juba mõnekuusel lapsel. Puhasta keelt, igemeid ja põskedes sisekülgi pehmete masseerivate liigutustega näpuharja või puhta sõrme ümber keeratud marlitükiga. Pole oluline, kui kaua puhastad, peaasi, et kõik pinnad saaks üle käidud.

Esimene hambahari ja pasta

Vanematel kui 6-kuustel lastel võiks juba lisaks marlile ja näpuharjale suud õrnalt puhastada pehme silikoonist närimisharja või hambaharjaga. 2-aastaselt võiks hommikune ja õhtune hambapesu olla juba harjumus. Hambapastat pole veel vaja kasutada.

Kolmandast eluaastast alates pane hambaharjale riisitera suurune kogus hambapastat. Endiselt on pasta kasutamisest olulisem see, et hambad korralikult üle harjataks.

Hoia silm peal ka suuremate laste hammastel

Veidi suuremad lapsed vajavad veel vanema abi, et hambad täiesti puhtaks saada. Puhtust saab kontrollida kattu värviva suuvee või diagnostiliste tablettidega. Siis on kohe näha, millised hambad veel puhastamist vajavad. Hambahari olgu ikka väike ja pehme, aga võib kasutada ka elektrilist harja. On palju lapsi, kellele suus suristamine väga meeldib.

Esimest korda hambaarstile

Selle käigu võiks lapsega ette võtta siis, kui suhu on lõikunud esihambad. Kindlasti peaks esimene visiit olema tehtud ajaks, mil lapsel on suus kõik piimahambad. Esimene külaskäik on meeldiv – aetakse juttu, näidatakse põnevaid arstiriistu, saab tooliga sõita. Korraks vaatab arst ka hambaid või kui see ei õnnestu, lepitakse kokku uus visiidiaeg.

Mida peaks teadma lutipudelikaariesest?