Hambaarst selgitab: milliseid probleeme põhjustab salakaval hambajuurepõletik

Heikki (50) on tavaline Eesti maamees, kellel on kogu aeg liiga palju tegemist ja kes oma tervise eest hoolitseb viimases järjekorras. Arsti juurde läheb Heikki vaid äärmises hädas või naise sunnil. Nii õnnestus tal hambaarstil käimisest viilida hea hulk aastaid. Aga hammastega oli tihtipeale mingi probleem. „Alailma valutas suus midagi, tuikas. Nii kui natuke tuult või külma sai, läks pool nägu paiste,“ räägib Heikki. „Ma teadsin, et hammastega on palju probleeme ja et nad on katki, aga ma teadsin ka, et selle korda tegemine maksab suure varanduse. Sõin aga valuvaigisteid ja antibiootikume ning lootsin, et läheb ise mööda.“

Salapärased tervisehädad läksid aga üha hullemaks. „Olin tollal viis aastat noorem, aga ühtäkki hakkasid liigesed valutama. Täitsa nagu vana inimene – nii kui ilm muutus rõskeks, olid minul teatud liigesed kanged ja valusad. Tagantjärele kahtlustan, et liigesevalud tulid ka hammastes möllavast põletikust. Perearst käskis süüa valuvaigisteid. Aga neid ei tohi ju ka mõõdutundetult kaua süüa,“ meenutab Heikki. Ühel hambavalu episoodil, kui Heikkil oleks peaaegu tähtis võistlus jäänud võistlemata, sest stardiajaks nagu kiuste hamba ümbert taas nägu paiste läks, pani tema kaasa hambaarstile aja ja toimetas mehe ise arsti ukse taha. „Edasi läks kõik väga lihtsalt. Tehti röntgenpilt ja selgus, et mul oli mitu hambajuurt põletikus. Ühe hamba kaotasin, teised tegi arst korda. Tore arst oli, ei pahandanud ega midagi. Ütles, et on hullematki näinud. Käisin arsti juures kokku 5–6 visiiti ja see ei olnud tegelikult nii hull nagu ma olin kartnud,“ tunnistab Heikki. „Liigesevalud kadusid ära ja jäi tervisemuresid kohe vähemaks. Hambavalu pole ma enam tundnud ja hammaste peale ei pidanud enam mõtlema. Kui külma saan, siis tuleb nohu nagu tavalistel inimestel, mitte hambavalu.“

Hambavalu tuleb öösel