Hambaarst annab nõu: igapäevase suuhügieeni ABC

Unimed Kaarli hambakliiniku (varasema nimega Kaarli Hambaravi) hambaarst Dmitri Gromov vastab küsimustele, mida ta hambaarstina kabinetis kõige sagedamini kuuleb. Üksiti julgustab ta kõiki oma hambaarstilt suuhügieeni teemadel nõu küsima.

Millal hambaid pesta – kas enne või pärast söömist?

Hommikuti on soovitatav hambaid pesta enne söömist, sest seda on lihtsam planeerida. Nimelt tekib pärast söömist suus umbes tunniks ajaks happeline keskkond, mis nö pehmendab hambaemaili. Kui sel ajal hambaid pesta, võib harja või hambapasta sees oleva abrasiivainega kahjustada hambaemaili. Seega, kui tahad pesta hambaid pärast sööki, peaksid vähemalt pool tundi ootama, et suuõõnes taastuks happetasakaal.

Õhtul soovitan pesta hambaid enne magama minekut. Siingi kehtib reegel, et pesu võiks toimuda vähemalt 30–60 minutit pärast viimast söögikorda. Pärast hammaste pesu enam midagi ei sööda. Kui on janu, siis joogiks sobib vesi.

Kui kaua peaks hambapesu kestma?

Pese hambaid 2+2 reegli järgi ehk 2 korda päevas 2 minuti jooksul. Uuringud on näidanud, et kahe minuti jooksul hammaste pesemine vähendab oluliselt hamba- ja igemehaiguste tekkimise riski. See on optimaalne aeg ja sellest kauem hambaid nühkida pole mõtet – nimelt võib nende üleharjamine kulutada asjatult hambaemaili. Selleks, et hambaid mitte ala- ega üleharjata, kasuta taimerit (näiteks liivakella või hoopis nutitelefoni äppi).

Kas elektrihambaharjaga saab hambad puhtamaks?

Mõned uuringud näitavad, et elektriline hambahari on veidi efektiivsem hambakatu eemaldamises, kuid veel ei ole selge, kas tulemus on kliiniliselt oluline. Seega ei ole veel kindlat soovitust, kumba harja on otstarbekam kasutada. Manuaalne hambahari on pesemise tehnika suhtes tundlikum, samas elektrilist hambaharja on veidi lihtsam kasutada ning võib-olla on ta põnevam noorematele. Mõnedel elektrilistel harjadel on saadaval ka nutitelefonil äpp, mis hambapesu veelgi lihtsustab.

Kuidas hambaid pesta?