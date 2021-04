Vaktsineerimise telefoniregistratuur hakkas aktiivselt tööle

Homseks on Sõle Spordihallis kell 10-19 töötavasse vaktsineerimiskeskusesse võimalik broneerida veel ligi 1000 vaba vaktsineerimisaega inimestele, kes on vähemalt 65-aastased või vanemad. Eesti keeles saab registreerida telefonil 600 7775 ja vene keeles telefonil 6007774. Telefoniregistratuur töötab neljapäeval ja reedel kell 8-20, laupäeval ja pühapäeval kell 10-18.

„Kuigi esimese tunni jooksul tehti kõnekeskusele üle 1200 kõnekatse, on praeguseks kõneootejärjekorrad lühenenud ja telefoni teel registreerimine sujub ilusti. Praegu on kõige rohkem huvilisi reedeseks vaktsineerimiseks, kuigi vabu aegu on praegu veel piisavalt nii reedeks, laupäevaks kui ka pühapäevaks. Telefoni teel on võimalik registreerida vaktsineerimisele ka oma vanemaid, vanavanemaid, teisi sugulasi või kasvõi naabritädi. Paljud telefoni teel registreerijad broneerivadki pereliikmetele kaks järjestikust aega,“ ütles Tallinna linnavalitsuse koroonanõunik Ester Öpik.