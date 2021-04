Teede korrashoid talveperioodil sõltub koostööst

Erkki Vaheoja, Transpordiameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja



Transpordiameti koostöö Fleet Complete’iga algas 2013. aastal, mil ettevõtte nimi oli veel Oskando. Riigihanke tulemusena sõlmiti leping teehooldemasinate GPS-seireks. Transpordiamet vajas teenust, et hinnata hooldesõidukite ringide optimaalsust, hooldetsükli aegadest kinnipidamist ning erinevate tööliikide mahtu ja teha hooldetööde järelkontrolli. Lahendus toetas meie eesmärki kaasajastada korrashoiu järelevalvet ja parandada ka teehooldele kehtestatud nõudeid. Aastate jooksul oleme koostöös Fleet Complete’iga keskkonda arendanud, et Transpordiameti põhivajadused oleksid kaetud. Nagu e-keskkondade arendamisel ikka, on selle aja jooksul tulnud ette erinevaid probleeme, aga Fleet Complete on suutnud mured mõistliku aja jooksul lahendada. Lahenduse kasutajale on kindlasti abiks võimalus grupeerida GPS-seadmega masinad vastavalt hooldepiirkondadele. Samuti on kõigi masinate marsruudid järelvaadatavad: lahendus näitab masina kiirust igal ajahetkel ja ka seda, milliseid töövahendeid kasutati, näiteks kas puisturit või sahka. Eriti mugav on funktsioon „Kes siin oli?“, mille abil saab valida suvalise punkti maanteel ja vaadata, milline hooldemasin millal seda kohta läbis.Fleet Complete’i abiga on hooldetööd riigiteedel Transpordiametile igal ajahetkel nähtavad.