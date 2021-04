Kas sa juba tead? Autohaagis on nüüd klahvivajutuse kaugusel

Eestis on see esimene nii lihtne rendihaagise teenus. Avate Bluetoothiga haagise luku ja sõidate. Ei mingit lepingut ega paberimajandust, vaid kõik on lahendatud äpiga.

Loomulikult võib Alexela nutihaagisega vedada ka kõike muud peale ülal nimetatud kaupade. Aga me ju teame, et viiruskriisist tingitud pikk kodus istumine on tekitanud remondibuumi, mis on omakorda kasvatanud vajadust haagiste järele.

Mida tuleb teha nutihaagise rentimiseks? Mitte väga palju. Õige vähe. Tuleks Google Playst või App Store'ist alla laadida rakendus Alexela Haagis, registreerida enda Kodukaart või siis luua uus kasutaja ja lisada maksekaart. Seejärel valida kaardilt sobiv koht haagisele järele minekuks ja kohale jõudes avada lukk kontaktivabalt Bluetoothi abil. Kui juhtub, et olete unustanud Bluetoothi sisse lülitada, siis tehke seda! Valige rakenduses „Ava lukk” ja vastavalt rakenduses esitatud juhisele hoidke all Nutiposti nuppu, kuni see muutub roheliseks. Seejärel avaneb lukk automaatselt. Ongi kõik. Edasi läheb sõit koos haagisega, kuhu vaja.

Mis see lugu siis maksab? Tasuta broneering 15 minutiks, laenutamise alustustasu on 10 eurot ja kasutamise iga tund 1 euro kuni 24 euro täitumiseni. Kui haagis on olnud kasutaja käes 24 tundi, siis lisandub iga järgneva tunni eest taas 1 euro. Haagist on võimalik korraga rentida maksimaalselt 30 päevaks.

Haagise rendiarve saadetakse teie esitatud e-posti aadressile ja on nähtav ka rakenduse kaudu.

Haagised tagastatakse samasse rendipunkti ja lukustatakse sama posti külge, kust need on võetud. Palun ärge siis lukustamist unustage.

Kui juhtub niisugune asi, et avate kaardi, aga ei näe haagiseid, siis järelikult on kõik haagised rendipunktist juba kasutusel ja peate natuke ootama.